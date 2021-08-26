Александров, Владимирская область, 26 августа, 2021, 06:53 — ИА Регнум. Российские археологи обнаружили во Владимирской области остатки парадной лестницы, которая, как предполагается, была частью государева двора Ивана Грозного в Александровской слободе. Об этом сообщил журналистам начальник Древнерусской археологической экспедиции Эрмитажа Сергей Томсинский.

Общий вид Александровой слободы во времена Иоанна Грозного. Гравюра И.Т. де Бри

«Мы обнаружили остатки очень интересной овальной кирпичной кладки, её ширина чуть больше двух метров», — сказал он.

Томсинский отметил, что найденная кладка обращена в сторону собора и является частью двухмаршевого крыльца с округлыми маршами. Аналогом постройки он назвал Постельное крыльцо позади Грановитой палаты Московского Кремля.

Экспедиция под руководством Сергея Томсинского и Екатерины Туровой работает на территории Александровского кремля с 2005 года. Вместе с историками археологи хотят провести реконструкцию облика резиденции Ивана Грозного и его отца Василия III на территории слободы XVI века.

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