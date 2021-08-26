Во Владимирской области нашли парадную лестницу резиденции Ивана Грозного
Александров, Владимирская область, 26 августа, 2021, 06:53 — ИА Регнум. Российские археологи обнаружили во Владимирской области остатки парадной лестницы, которая, как предполагается, была частью государева двора Ивана Грозного в Александровской слободе. Об этом сообщил журналистам начальник Древнерусской археологической экспедиции Эрмитажа Сергей Томсинский.
«Мы обнаружили остатки очень интересной овальной кирпичной кладки, её ширина чуть больше двух метров», — сказал он.
Томсинский отметил, что найденная кладка обращена в сторону собора и является частью двухмаршевого крыльца с округлыми маршами. Аналогом постройки он назвал Постельное крыльцо позади Грановитой палаты Московского Кремля.
Экспедиция под руководством Сергея Томсинского и Екатерины Туровой работает на территории Александровского кремля с 2005 года. Вместе с историками археологи хотят провести реконструкцию облика резиденции Ивана Грозного и его отца Василия III на территории слободы XVI века.
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