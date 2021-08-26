Горно-Алтайск, 26 августа, 2021, 06:48 — ИА Регнум. В Республике Алтай зарегистрировано два новых летальных случая среди пациентов с коронавирусом. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального оперативного штаба, в июле скончались две жительницы Горно-Алтайска 61 и 74 лет.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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«По заключению патологоанатомов, в обоих случаях смерть наступила в результате коронавирусной инфекции и тяжёлой двусторонней пневмонии», — отметили в оперштабе.

Таким образом, всего за время пандемии в республике скончались 342 пациента. Причиной смерти 296 из них стал непосредственно COVID-19, остальные 46 умерли по иным причинам.