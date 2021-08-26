Новосибирск, 26 августа, 2021, 06:48 — ИА Регнум. В Октябрьском районе Новосибирска столкнулись пассажирский микроавтобус и грузовой автомобиль. Об этом сообщает Госавтоинспекция Новосибирской области.

Pravovoyicentr.ru ДТП

«26 августа около 1:26 (время местное) на Гусинобродском шосссе у дома № 2 по ул. Зеленодолинская произошло столкновение трансферного микроавтобуса «Форд Транзит», двигавшегося со стороны города Кемерово в сторону аэропорта «Толмачёво». В автобусе находились десять пассажиров и багаж, — уточнили в ведомстве. — Предварительно установлено, что водитель микроавтобуса, не выполнив действие дорожного знака «Обгон запрещён», выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с грузовым автомобилем «Мерседес», двигающимся во встречном направлении».

По предварительной информации, шесть пассажиров и 65 — летний водитель микроавтобуса обратились за медицинской помощью, из них четверо были госпитализированы. Характер травм и личности пострадавших устанавливаются. На месте работают сотрудники ГИБДД и следственно-оперативная группа полиции.