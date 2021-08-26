Порто-Ново, 26 августа, 2021, 06:41 — ИА Регнум. Вспышку птичьего гриппа, вызываемого штаммом H5N1, зафиксировали в Бенине, 25 августа сообщило агентство Reuters со ссылкой на бенинское министерство сельского хозяйства, животноводства и рыболовства.

Птичий грипп

Случаи заболевания домашней птицы зарегистрированы в трех районах недалеко от столицы республики города Порто-Ново.

Как сообщало ИА REGNUM, в середине июля вспышку птичьего гриппа выявили в ряде регионов Ганы. 19 августа власти Кот-д'Ивуара также подтвердили случаи этого заболевания у себя в стране.