Ульяновск, 26 августа, 2021, 06:38 — ИА Регнум. В Ульяновской области ежесуточно продолжают выздоравливать от COVID-19 десятки жителей. Это следует из данных оперативного штаба России.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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По последним сведениям, в регионе вылечились ещё 194 пациента с коронавирусом. Всего в пандемию победили болезнь 65 964 человека, доля выздоровевших составляет 90,84%.

Напомним, что в Ульяновской области официально выявлено 72 614 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, умерли 2254 пациента.

Как сообщало ИА REGNUM, в Ульяновской области чуть снизилось вновь выявленное количество случаев заражения коронавирусом: за последние сутки подтверждено 288 случаев, в то время как сутками ранее был 291.