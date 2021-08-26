Южно-Сахалинск, 26 августа, 2021, 06:38 — ИА Регнум. На Сахалине в День знаний и День окончания Второй мировой войны будет усилена работа правоохранительных органов и введены дополнительные меры безопасности, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 26 августа в правительстве островного региона.

Evgeniy Isaev Полицейский

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«Впереди у нас сразу несколько праздничных дней. Во время мероприятий необходимо обеспечить самый высокий уровень безопасности», — сказал губернатор Сахалина Валерий Лимаренко.

Сотрудники органов МВД, Росгвардии, частных охранных организаций и добровольные дружины будут в эти дни работать в усиленном режиме. Полиция выставит дежурные посты на территориях, прилегающих к учреждениям образования.

В некоторых муниципалитетах из-за торжественных мероприятий будут перекрыты участки дорог.

Как сообщало ИА REGNUM, решение о проведении линеек 1 сентября будут принимать муниципалитеты Якутии.