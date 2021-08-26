Ульяновск, 26 августа, 2021, 06:32 — ИА Регнум. В Ульяновской области чуть снизилось вновь выявленное количество случаев заражения коронавирусом. Это следует из данных управления Роспотребнадзора.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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По оперативным данным, за последние сутки лабораторно выявлено 288 носителей коронавируса. Напомним, что сутками официально подтверждён 291 случай заражения SARS-CoV-2.

Отметим, что с 14 августа каждые сутки в Ульяновской области заражаются коронавирусом более 290 жителей.

Всего в пандемию в Ульяновской области сделано 1 119 842 лабораторных исследования. Под наблюдением остаются 14 569 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, до конца 2021 года в стационаре Ульяновского центра профессиональной патологии завершатся ремонтные работы. За пять лет в модернизацию вложено 136,2 млн рублей. Учреждение рассчитано на 110 коек, ежегодно в нём проходят стационарное лечение более 2,5 тыс. человек.