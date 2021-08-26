Число жертв наводнений в Венесуэле выросло до 20 человек
Каракас, 26 августа, 2021, 06:31 — ИА Регнум. До 20 человек выросло число жертв наводнений в штате Мерида на западе Венесуэлы, сообщает пресс-служба губернатора региона Рамона Гевары.
Сообщается, что от наводнения также разрушены более 1,2 тысяч домов. Ряд населенных пунктов штата Мерида остался без электроснабжения, сейчас на местах ведутся ремонтно-восстановительные работы. Также спасатели продолжают поиски пропавших без вести в результате стихийного бедствия.
Как сообщало ИА REGNUM, президент Венесуэлы Николас Мадуро распорядился ввести режим чрезвычайной ситуации на западе и юге страны из-за наводнений. Он также пообещал выделить регионам необходимую материально-техническую и финансовую помощь, чтобы ускорить процесс ликвидации последствий стихийного бедствия.