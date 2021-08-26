Каракас, 26 августа, 2021, 06:31 — ИА Регнум. До 20 человек выросло число жертв наводнений в штате Мерида на западе Венесуэлы, сообщает пресс-служба губернатора региона Рамона Гевары.

Дмитрий Галкин ИА Красная Весна Венесуэла

Сообщается, что от наводнения также разрушены более 1,2 тысяч домов. Ряд населенных пунктов штата Мерида остался без электроснабжения, сейчас на местах ведутся ремонтно-восстановительные работы. Также спасатели продолжают поиски пропавших без вести в результате стихийного бедствия.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Венесуэлы Николас Мадуро распорядился ввести режим чрезвычайной ситуации на западе и юге страны из-за наводнений. Он также пообещал выделить регионам необходимую материально-техническую и финансовую помощь, чтобы ускорить процесс ликвидации последствий стихийного бедствия.