Кубинка, Московская область, 26 августа, 2021, 06:31 — ИА Регнум. Малозаметные истребители США F-35 стали видимыми объектами после введения в строй российских загоризонтных радиолокационных станций «Контейнер», сообщил гендиректор концерна «РТИ системы» Юрий Аношко на форуме «Армия-2021».

F-35

По его словам, РЛС способны отследить американские самолеты с технологией «стелс» за счёт волн определенной длины.

«Зная из открытых источников, где базируются F-35, и зная, что они совершали вылеты, мы можем наверняка утверждать, что мы их видели и сопровождали», — объяснил Аношко в интервью РИА Новости.

Он добавил, что загоризонтная станция работает в диапазоне так называемых коротких волн, поэтому эффект от использования радиопоглощающих покрытий и формы самого самолёта не является препятствием для обнаружения.

Как сообщало ИА REGNUM, первая станция «Контейнер» заступила на боевое дежурство в России в декабре 2019 года. Новые станции Минобороны РФ планирует ввести в строй на юге и востоке страны.