Красноярск, 26 августа, 2021, 06:31 — ИА Регнум. В Красноярском крае за неделю значительнее всего подорожали репчатый лук, рис и овощные консервы для детского питания. Об этом ИА REGNUM сообщили 26 августа в Красноярскстате.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Лук

По данным статистиков, репчатый лук вырос в цене на 2,17% (на 0,90 рубля) — до 42,29 рубля за килограмм (средняя цена на 23 августа). Рис стал дороже на 2,08% (1,88 рубля). Килограмм этой крупы в среднем можно приобрести за 92,31 рубля. Овощные консервы для детского питания подорожали на 1,91% (10,85 рубля) — до 579,39 рубля за килограмм.

За неделю в Красноярском крае значительно подешевели свёкла (на 18,24%), морковь (на 10,41%) и картофель (на 9,45%).

Как сообщало ИА REGNUM, потребительские цены в России с 17 по 23 августа выросли в среднем на 0,10%.

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