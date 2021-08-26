Тегеран, 26 августа, 2021, 07:29 — ИА Регнум. 25 августа назначенный министр иностранных дел Ирана Хоссейн Амир Абдоллахиан подчеркнул, что улучшение связей с соседями и азиатскими странами будет его приоритетной задачей в течение первого года пребывания на посту главы МИД. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

В сообщении в твиттере он написал:

«Для меня большая честь быть утвержденным парламентом представлять великую нацию #Иран на арене внешней политики и международных отношений».

«Полон решимости следовать сбалансированной, активной и разумной дипломатии, основанной на принципах достоинства, мудрости и благоразумия. Соседи и Азия — приоритет №1», — отметил министр иностранных дел Ирана.

Члены парламента Ирана на своем открытом заседании во время голосования за кабинет министров президента Ибрагима Раиси одобрили назначение Хоссейна Амира Абдоллахиана в качестве министра иностранных дел при 270 положительных, 10 отрицательных и 6 нейтральных голосах.