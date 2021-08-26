Биробиджан, 26 августа, 2021, 06:32 — ИА Регнум. COVID-19 болеют 1092 жителя Еврейской автономии, за сутки погибли ещё четверо. В ковидных госпиталях находятся 194 пациента, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 26 августа в оперативном штабе ЕАО по коронавирусу.

Minzdrav.orb.ru Коронавирус

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: спад перед новой волной? – все новости»

Читайте также: В ЕАО боятся начала учебного года из-за рисков распространения COVID-19

Стационары для больных с COVID-19 в Еврейской автономии заполнены на 74,6%, всего в них 260 мест. Во всех больницах области находятся на лечении 300 пациентов с пневмонией, в том числе 17 детей.

Как сообщало ИА REGNUM, власти Еврейской автономии намерены готовиться к началу учебного года в контексте угрозы распространения COVID-19. Родителей школьников призвали вакцинироваться.