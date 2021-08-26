Тегеран, , 07:29 — REGNUM 25 августа члены иранского парламента завершили проверку квалификации предложенных президентом страны кандидатур на министерские посты, при этом все кандидаты, за исключением министра образования, получили вотум доверия парламента. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

Хоссейн Багголи, избранный иранским президентом Ибрагимом Раиси на пост министра образования, не получил вотума доверия от иранских законодателей. Тем не менее, все остальные кандидаты получили вотум доверия иранского парламента.

Иранский президент Ибрагим Раиси представил парламенту имена новых членов кабинета министров. Список министров, получивших вотум доверия, выглядит следующим образом:

Хамидреза Саджади, министр спорта и молодежи, Ахмад Вахиди, министр внутренних дел, Хоссейн Амир Абдоллахиан, министр иностранных дел, Сейед Эсмаил Хатиб, министр разведки, Али Акбар Меграбян, министр энергетики, Эхсан Хандузи, министр экономики и финансов, Eisa Зарепор, министр связи и информационных технологий, Эззатолла Заргами, министр культурного наследия, туризма и ремесел, Ходжат Абдолмалеки, министр кооперативов, труда и социального обеспечения, Мохаммад Али Золфигол, министр науки, исследований и технологий, Мохаммад Реза Гарей Аштиани, министр обороны, Джавад Садатинежад, министр сельского хозяйства, Бахрам Эйноллахи, министр здравоохранения и медицинского образования, Мохаммад Мехди Эсмаили, министр культуры и исламского руководства, Сейед Реза Фатеми Амин, министр промышленности, горнодобывающей промышленности и торговли, Джавад Оджи, министр нефти, Амир Хоссейн Рахими, министр юстиции, Ростам Гасеми, министр дорог и городского развития.

В соответствии с внутренними регламентами парламента, когда речь заходит о проверке квалификации, президент в течение 2,5 часов выступает перед законодателями, защищая программы своей администрации и представляя предложенных им министров.