Тегеран, , 07:30 — REGNUM 25 августа пресс-служба председателя Верховного совета Афганистана по национальному примирению Абдуллы Абдуллы объявила, что афганские официальные лица обсудили последние события с послом Исламской Республики Иран. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

Пресс-служба опубликовала заявление, в котором отмечается, что официальные лица страны обсудили афганский кризис с послом Исламской Республики Иран. Сообщается, что бывший президент Афганистана Хамид Карзай отметил важность создания системы, основанной на воле афганского народа.

Участники совещания подчеркнули, что в Афганистане должна существовать военная сила, обладающая национальной и международной легитимностью.

На основе мирного соглашения между Талибаном (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и Вашингтоном, подписанного в феврале 2021 года, США и их союзники вывели войска из Афганистана спустя десятилетия насильственной оккупации страны.

После вывода войск движению Талибан (организация, деятельность которой запрещена в РФ) удалось взять под контроль почти всю страну, включая афганскую столицу.