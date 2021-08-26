Тегеран, 26 августа, 2021, 07:32 — ИА Регнум. 25 августа официальный представитель министерства иностранных дел Ирана Саид Хатибзаде заявил, что Исламская Республика Иран поддерживает всех, кто пережил акты терроризма, насилия и экстремизма. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

В своем послании на конференции, посвященной памяти жертв террористических нападений, Хатибзаде заявил, что боль семей жертв терроризма нельзя переносить в одиночку, и все мировое сообщество должно быть вовлечено в это дело.

Он отметил, что Исламская Республика Иран стала мишенью всех видов терроризма, включая политический и экономический терроризм, а также массовые террористические нападения, и, обладая этим ценным опытом, поддерживает угнетенные народы.

По мнению Хатибзаде, Иран доказал, что терроризм и экстремизм являются следствием неэффективности международных механизмов и институтов в нынешней ситуации.

«Никто не может пренебрегать ролью авантюристов, известных политиков в создании того, что сегодня наблюдается в регионе Западной Азии», — заявил дипломат, отметив, что политики продают войну как естественную реальность в этом регионе, обеспечивая наиболее благоприятную среду для новых вспышек экстремизма.