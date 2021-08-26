Красноярск, 26 августа, 2021, 06:26 — ИА Регнум. Арбитраж Красноярского края 22 сентября 2021 года планирует начать рассмотрение иска администрации Норильска к ПАО «Горно-металлургическая компания «Норильский никель». В деле речь идёт о сносе девяти строений, которые истец посчитал самовольными постройками, передаёт ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Суд

Исковое заявление поступило в суд ещё в начале июля 2021 года. Дело рассматривает судья Лесков. В споре речь идёт «о признании объектов самовольными постройками, об обязании сноса». В иске фигурируют девять строений площадью от 29,9 до 209,4 кв. м, которые расположены на земельном участке с кадастровым номером 24:55:0203001:20 общей площадью 19 800 кв. м в районе Вальковского шоссе. Истец требует обязать компанию миллиардера Владимира Потанина снести объекты в течение трёх месяцев с момента вступления решения суда в законную силу.

Третьим лицом в споре участвует управление Росреестра.

Напомним, ранее Росприроднадзор взыскал с «дочки» «Норникеля» более 147 млрд рублей ущерба природе, причиненного в результате аварии. Помимо этого, претензии возникли и у Росрыболовства, подавшего иск на сумму 58,69 млрд рублей.