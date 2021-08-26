Тегеран, 26 августа, 2021, 07:34 — ИА Регнум. 25 августа в Токио состоялась выставка иранских ковров ручной работы в присутствии главы Параолимпийского комитета Махмуда Хосрави Вафы, главы делегации Ирана Хади Резаи и посла Ирана в Японии Мортезы Рахмани Мовахеда. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Выступая перед журналистами IRNA, Рахмани Мовахед заявил, что Параолимпийские игры проходят в Токио, и матчи с участием иранских спортсменов начнутся в ближайшее время.

Он также упомянул выставку «Прекрасный Иран», отметив, что она привлекла внимание многих японских дипломатов, ассоциаций, законодателей и средств массовой информации.

Дипломат подчеркнул, что выставка ковров будет проходить в течение пяти дней.

25 августа состоялись Параолимпийские игры в Токио. Сборная Ирана, состоящая из 62 спортсменов (6 женщин и 56 мужчин), приняла участие в этом мероприятии.

Иранские спортсмены будут соревноваться в дзюдо, гребле, тхэквондо, баскетболе на инвалидных колясках, велоспорте, волейболе, легкой атлетике, стрельбе из лука и тяжелой атлетике.