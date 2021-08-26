Красноярск, 26 августа, 2021, 06:20 — ИА Регнум. В Красноярске нашлась пропавшая 25 августа девятилетняя девочка. О её пропаже 26 августа сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Красноярскому краю.

(сс) Devanath Ребенок

С заявлением о пропаже ребёнка 2011 года рождения в отдел полиции вечером обратился 37-летний дядя девочки. По его словам, она ушла гулять из дома по улице Первых Пионеров примерно в 16:30 и до позднего вечера не вернулась домой. Родственники пропавшей искали девочку по близлежащим дворам, расспрашивали игравших на улице детей, но самостоятельно разыскать её не смогли. Сотовый телефон ребёнка также был недоступен.

После обращения полиция ориентировала на поиски весь личный состав городских подразделений, непосредственно в мероприятиях принимали участие более 100 сотрудников, которым помогали волонтёры и местные жители.

По информации на 10:12 (время местное) регионального портала Newslab.ru, девочка самостоятельно пришла домой. В настоящее время её жизни и здоровью ничего не угрожает.

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