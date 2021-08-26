Тегеран, 26 августа, 2021, 07:35 — ИА Регнум. 25 августа Всемирная ассоциация стали (WSA) заявила, что мировое производство необработанной стали выросло на 12,4 процента за первые 7 месяцев 2021 года, а производство в Иране за этот период выросло на 9,9%. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Мировое производство стали-сырца составило 1 165 300 000 тонн с начала 2021 года, что свидетельствует о росте на 12,4 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, говорится в отчете WSA.

Доля Ирана в производстве необработанной стали за этот период составила 17,8 миллиона тонн, что на 9,9 процента выше, чем в прошлом году.

Китай является крупнейшим производителем необработанной стали в мире с производством 649,3 миллиона тонн (рост на 8 процентов), за ним следуют Индия и Япония. США и Россия занимают четвертое и пятое места соответственно.

Иран по-прежнему входит в топ-10 стран-производителей стали в мире.