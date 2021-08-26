Тегеран, 26 августа, 2021, 07:35 — ИА Регнум. Федерация волейбола Исламской Республики Иран (ИРИ) планирует провести чемпионат Азии по волейболу среди взрослых и юниоров в 2022 и 2023 годах. Об этом сообщило иранское агентство IRNA 25 августа.

Председательствующий совет Азиатской конфедерации волейбола провел онлайн-заседание, на котором присутствовал Мохаммад Реза Даварзани, глава Федерации волейбола Ирана.

Федерация волейбола Ирана сообщила в своем отчете, что в связи с наличием такой возможности Чемпионат Азии по волейболу среди юниоров 2022 года и Чемпионат Азии по волейболу среди взрослых 2023 года должны пройти в Исламской Республике.

На встрече Иран также выразил готовность принять чемпионат азиатских волейбольных клубов.

В настоящее время в стране проходит чемпионат мира по волейболу среди юношей FIVB до 19 лет.