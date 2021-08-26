Тегеран, 26 августа, 2021, 07:36 — ИА Регнум. 25 августа военно-морские силы Пакистана заявили, что официальный визит начальника военно-морского штаба адмирала Мухаммеда Амджада Хана Ниази в Иран является большим шагом на пути дальнейшего укрепления совместного сотрудничества. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Отдел по связям с общественностью ВМС Пакистана в официальном заявлении сообщил, что адмирал Ниази во время своего визита в Иран встретился с командующим ВМС Исламской Республики Иран (IRIN) контр-адмиралом Шахрамом Ирани и командующим северным флотом Абдолвахабом Тахери.

В сообщении отмечается, что по прибытии начальник военно-морского флота Пакистана был официально принят командующим ВМС Исламской Республики Иран и представлен почетным караулом.

Главнокомандующий ВМС Пакистана был проинформирован о роли и задачах ВМС Ирана. Кроме того, представителям удалось обсудить профессиональные вопросы, представляющие взаимный интерес, включая двустороннее военно-морское сотрудничество и безопасность в регионе Индийского океана.