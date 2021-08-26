Тегеран, 26 августа, 2021, 07:36 — ИА Регнум. Международные военные соревнования под названием «Кубок моря» стартовали с участием около 400 военнослужащих из России, Азербайджана, Казахстана и Ирана в северном иранском порту Анзали. Об этом сообщило иранское агентство IRNA 25 августа.

Церемония открытия мероприятия началась с военного парада Ирана, России, Азербайджана и Казахстана.

Мероприятие, направленное на укрепление навыков военно-морских сил, включает в себя этапы стрельбы с поверхности, стрельбы с воздуха, контроля плавучести в море и обеспечения безопасности.

Ранее командующий ВМС Ирана контр-адмирал Хоссейн Ханзади заявил, что проведение предстоящих международных армейских соревнований продемонстрирует авторитет Ирана.

Он назвал соревнования особой возможностью, отметив, что индивидуальные и групповые военные возможности могут быть показаны в специализированных областях.