Якутск, 26 августа, 2021, 06:27 — ИА Регнум. От COVID-19 в Якутии полностью привиты 270 966 человек, однократно поставили прививку — 308 800. В том числе первую дозу вакцины получил 59 341 якутянин старше 60 лет, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 26 августа в оперативном штабе республики.

Minzdrav.gov.ru Вакцинация

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Шесть районов региона — Аллаиховский, Верхнеколымский, Жиганский, Момский, Нижнеколымский и Среднеколымский — почти полностью выполнили план по вакцинации. В республику поступило 102 тыс. доз вакцины, и в министерстве здравоохранения приглашают на ревакцинацию тех, кто ставил прививки полгода назад.

Как сообщало ИА REGNUM, родителям школьников в Якутии настоятельно рекомендуют ставить прививки, чтобы снизить темпы распространения COVID-19 в регионе. Однако обязательной такая вакцинация не станет, заверила заместитель председателя правительства республики Ольга Балабкина.