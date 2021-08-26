Хабаровск, 26 августа, 2021, 06:29 — ИА Регнум. Власти Хабаровского края в 2021 году на ремонт и строительство объектов образования, закупку оборудования выделили 1,3 млрд рублей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 26 августа в пресс-службе регионального правительства.

Дарья Антонова ИА REGNUM Школа

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«Весной открыли после строительства современный детский сад в селе Гаровка Хабаровского района. Скоро откроем новую школу на 800 мест в микрорайоне «Волочаевский городок» Хабаровска. До конца года сдадим детский сад в селе Мирное, школы в селе Мичуринское Хабаровского района, селе Найхин Нанайского района и пристройку к школе в селе Биакан района имени Полины Осипенко. В ближайшие два года будут построены школа на 1100 мест в микрорайоне «Строитель» в Хабаровске, пристройка на 250 мест к школе в городе Вяземском», — сказал врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярёв.

Отмечается, что после визита на Дальний Восток главы правительства РФ Михаила Мишустина Хабаровскому краю выделено дополнительно 2 млрд рублей — 20% из них направлены на образование.

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Как сообщало ИА REGNUM, в сельских школах Приморья ремонтируют спортивные залы по нацпроекту «Образование» — обновляют по самым современным стандартам и оснащают всем необходимым оборудованием.