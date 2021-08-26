Владивосток, 26 августа, 2021, 06:08 — ИА Регнум. В Приморье продолжается регистрация на розыгрыш ценных призов среди вакцинированных от COVID-19 — регистрацию уже прошли более 50 тыс. человек, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства края.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Розыгрыш призов

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Регистрация продлится до 20 сентября.

На 26 августа на розыгрыш двух сертификатов на квартиры и пяти сертификатов на автомобили зарегистрировались 54 343 человека. Все они — граждане России, постоянно проживают в Приморье и полностью завершили курс вакцинации.

От COVID-19 привились уже 376 317 приморцев, из них завершили иммунизацию 322 513 человек.

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Как сообщало ИА REGNUM, во Владивостоке готовятся к платной вакцинации от коронавируса иностранцев старше 18 лет.