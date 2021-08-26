Москва, , 05:56 — REGNUM Заместитель министра обороны РФ Александр Фомин25 августа провёл переговоры с постоянным секретарём министерства обороны Кипра Андреасом Лука. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Фомин Александр Васильевич (сс) Mil.ru

Встреча была проведена в рамках международного военно-технического форума (МВТФ) «Армия-2021». На ней стороны подробно обсудили актуальные вопросы двустороннего взаимодействия в военной сфере, а также итоги пятого заседания межправительственной российско-кипрской комиссии по военно-техническому сотрудничеству, которое 24−25 августа прошло в Москве. Также были затронуты актуальные вопросы региональной безопасности.

пресс-служба Минобороны РФ «Александр Фомин и Андреас Лука подтвердили настрой на углубление диалога и развитие контактов в оборонной сфере».

Как сообщало ИА REGNUM, начальник Генштаба Вооружённых сил РФ генерал армии Валерий Герасимов в ходе состоявшейся 24 августа встречи с начальником Генштаба ВС Ливана бригадным генералом Амином Аль-Армом подтвердил намерение России укреплять военное и военно-техническое сотрудничество с этой ближневосточной страной.

Читайте ранее в этом сюжете: Начальник Генштаба ВС России провёл встречу с коллегой из Ливана