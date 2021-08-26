Якутск, 26 августа, 2021, 06:06 — ИА Регнум. Решение о проведении линеек 1 сентября будут принимать муниципалитеты Якутии. Об этом сообщила министр здравоохранения республики Елена Борисова, передаёт 25 августа корреспондент ИА REGNUM.

Алексей Колчин ИА REGNUM 1 сентября

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Она рекомендовала районам решать, стоит ли массово собирать людей, исходя из ситуации с распространением коронавируса. В муниципалитетах Якутии обстановка разная, отметила министр.

«24 августа вышел нормативный документ, где регламентировано в районах Якутии проводить торжественные мероприятия, посвященные 1 сентября в школах и дошкольно-образовательных учреждениях, профессионально-образовательных учреждениях по состоянию эпидемиологической ситуации непосредственно на территории того или иного населенного пункта. Решение будет приниматься муниципальным образованием либо ректоратом ВУЗ-ов и СУЗ-ов», — сказала Елена Борисова.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 августа глава министерства просвещения РФ Сергей Кравцов заявил о том, что российские школы начнут новый учебный год в традиционном формате.