Улан-Удэ, 26 августа, 2021, 05:52 — ИА Регнум. В Бурятии за прошедшие сутки зарегистрировано три новых летальных случая среди пациентов с коронавирусом. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального оперативного штаба, все скончавшиеся были старше 65 лет.

Дарья Драй ИА REGNUM Реанимация

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Таким образом, общее число жертв COVID-19 за весь период пандемии в республике достигло 1768.

В настоящее время в стационарах республики лечатся 389 пациентов с коронавирусом. 52 тяжёлых больных находятся в реанимации. Ещё 1171 пациент проходит лечение в амбулаторном режиме.

«В настоящее время для лечения пациентов с COVID-19 перепрофилировано 548 коек: занято — 389, свободно — 159 коек. Занятость коечного фонда составляет 70,9%», — отметили в штабе.