Москва, 26 августа, 2021, 05:50 — ИА Регнум. Министерство труда и социальной защиты России планирует изменить правила начисления социальных выплат на детей от трех до семи лет, а также беременным на ранних сроках и одиноким родителям. Об этом сообщила замминистра труда и соцзащиты Ольга Баталина.

Екатерина Калаева ИА REGNUM Детские игрушки

«Изменения <…> позволят не учитывать при назначении помощи автомобили, находящиеся в розыске или под арестом. Эти изменения будут внесены до конца года», — сказала она «Известиям».

Основные требования в части названных выплат утверждены постановлением правительства РФ № 384 от 31 марта 2020 года. Основанием для отказа в поддержке являются два или более автомобилей у членов семьи, но до сих пор в учёт принимаются и те транспортные средства, которые находятся в розыске или под арестом.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что российское правительство в этом году направит в регионы дополнительные 21,5 млрд рублей на выплаты семьям с детьми от трёх до семи лет.