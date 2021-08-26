Владивосток, 26 августа, 2021, 05:51 — ИА Регнум. Во Владивостоке готовятся к платной вакцинации от коронавируса иностранцев старше 18 лет, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства Приморья.

Minrex.gob.cu Вакцинация

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Прививать платно будут вакциной «Спутник Лайт», стоимость — 1100 рублей.

Поставки очередной партии вакцины ожидают до конца текущей недели, после чего и начнётся иммунизация.

Для вакцинации нужна ксерокопия паспорта и удостоверение иностранного гражданина, где его имя указано на русском языке.

Вакцинировать платно иностранцев будут лишь во Владивостоке на базе Центра вакцинопрофилактики.

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Как сообщало ИА REGNUM, в Приморье стартовала повторная вакцинация от COVID-19 — прививку можно сделать во всех мобильных и стационарных пунктах.