Якутск, 26 августа, 2021, 05:45 — ИА Регнум. Из-за утечки из хвостохранилища компании Catoca, 41% которой принадлежит АЛРОСа, в реке Лова африканской провинции Конго Касаи погибла рыба. Просочившиеся с алмазного рудника отходы окрасили водоём в красный цвет, пишет 26 августа News.Ykt.Ru.

USAID Guinea Добыча алмазов в Сьерра-Леоне

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Информацию о загрязнении реки распространили исследователи из университета Киншаса. Компания Catoca подтвердила, что 27 июля произошла утечка из хвостохранилища. Причиной ЧП стал разрыв водосброса дамбы, которая удерживала отходы шахты от стекания в реку. В компании уверяют, что пытались устранить аварию оперативно. Были построены две дамбы для фильтрации наносов, к 9 августа разрыв починили.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2019 году вокруг реки Марха в Якутии сложилась странная ситуация. Жители Нюрбинского района республики, где находится этот водоём, обратились в министерство экологии, природопользования и лесного хозяйства республики с жалобой на загрязнение Мархи, но АЛРОСА уверяла, что не загрязняет водоём.