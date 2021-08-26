Улан-Удэ, 26 августа, 2021, 05:39 — ИА Регнум. В Бурятии за минувшие сутки зарегистрировано 96 новых случаев заражения коронавирусом. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального оперативного штаба, общее число подтверждённых случаев достигло 55 944.

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«Из выявленных за прошедшие сутки больных — 72 чел. обследованы по обращению в связи с заболеванием ОРВИ, пневмонией, остальные — контактные лица и лица, обследованные с профилактической целью и по эпидпоказаниям», — добавили в штабе.

Выздоровели от COVID-19 к настоящему времени 48 896 пациентов, в том числе за минувшие сутки 54. Дополнительно сняты с наблюдения 98 жителей. В списке контактных лиц по состоянию на 26 августа числятся 7834 человек.