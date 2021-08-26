Новосибирск, 26 августа, 2021, 05:35 — ИА Регнум. Микроавтобус с пассажирами столкнулся с грузовиком в Новосибирске, сообщает пресс-служба управления МЧС по Новосибирской области.

ДТП

Сообщается, что в салоне микроавтобуса находились 16 пассажиров. В результате столкновения водитель автобуса оказался зажат, его деблокировали спасатели и передали медикам в тяжелом состоянии. В региональном МВД добавили, что в ДТП травмы получили семь человек, из них четверых госпитализировали.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 августа в Воронежской области два грузовика столкнулись с легковым автомобилем. В результате дорожной аварии один человек погиб, трое получили травмы различной степени тяжести.