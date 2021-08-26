Улан-Удэ, 26 августа, 2021, 05:35 — ИА Регнум. В Бурятии за минувшие сутки выявили 96 новых случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2, а общее число подтверждённых случаев заражения достигло 55 944. Об этом утром 26 августа сообщает пресс-служба регионального оперативного штаба.

Ольга Перегуд ИА Красная Весна В больнице

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На столицу Бурятии Улан-Удэ приходится 27 326 случаев заражения (49% от общего числа по региону).

За сутки в Бурятии умерли три пациента с COVID-19 (всего умерли 1768 человек с тяжёлой сопутствующей патологией). Проходят лечение в стационарах республики 389 (-22) больных. На амбулаторном лечении и наблюдении находится 1171 (+21) человек. Успешно завершили лечение и выписались из больниц 48 896 (+54) человек.

В реанимации остаются 52 пациента в тяжёлом состоянии (25 — старше 65 лет). В том числе 23 — подключены к аппаратам искусственной вентиляции лёгких (10 — старше 65 лет). Занятость коечного фонда составляет 70,9% — из 548 перепрофилированных коек заняты 389.

Как сообщало ИА REGNUM, в Бурятии вакцинацию против коронавируса завершили около 254,8 тыс. жителей или более 35% взрослого населения республики.