Владивосток, 26 августа, 2021, 05:32 — ИА Регнум. В Приморье стартовала повторная вакцинация от COVID-19 — прививку можно сделать во всех мобильных и стационарных пунктах, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 26 августа в пресс-службе правительства региона.

Mil.ru Вакцинация

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«Вакцинация от COVID-19 с промежутком в шесть месяцев обусловлена эпидемиологическими показаниями. Такой порядок иммунизации может действовать до достижения в России уровня коллективного иммунитета в 60% от численности взрослого населения. Это соответствует рекомендациями Всемирной организации здравоохранения», — пояснили в минздраве Приморья.

Всего с начала массовой вакцинации в Приморье доставлено более 485 тыс. доз отечественных вакцин. Преимущественно поступает «Спутник V» и за последний месяц получено более 52 тыс. доз «Спутник Лайт».

На 26 августа вакцинировались 376 317 жителей Приморья.

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Как сообщало ИА REGNUM, прогноз по заболеваемости граждан России COVID-19 на 2021 год, сделанный Министерством здравоохранения РФ, может быть снижен. Корректировка в сторону улучшения возможна, если население начнёт более активно вакцинироваться.