Москва, 26 августа, 2021, 05:22 — ИА Регнум. В четверг, 26 августа, в Москве будет облачно, небольшой дождь, местами умеренный. Температура воздуха +19…+21 °C. Об этом сообщает Гидрометцентр РФ.

Дарья Драй ИА REGNUM Горожане под дождем

В ночь на 27 августа в Москве облачно с прояснениями, небольшой дождь. Температура воздуха +13…+15 °C.

Ветер юго-восточный, восточный 5−10 м/с. Атмосферное давление 748 мм рт. ст.

В Подмосковье температура воздуха ожидается в интервале +18…+23 °C днём и +10…+15 °C ночью.

В пятницу, 27 августа, днём в столице ожидается +23…+25 °C, по области +21…+26 °C, облачно с прояснениями, преимущественно без осадков. Ночью в регионе ожидается +10…+15 °C.

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