Лондон, 26 августа, 2021, 05:21 — ИА Регнум. Повторение инцидента, который касается захода британского эсминца HMS Defender в территориальные воды РФ в Черном море, поставит власти Британии в более трудное положение. Об этом заявил посол России в Лондоне Андрей Келин в интервью Би-би-си.

Mid.ru Андрей Келин

«Мы не говорили, что можем открыть по нему огонь, но в следующий раз они окажутся в намного более трудном положении, поскольку это будет уже не первый случай, когда британский корабль осуществит подобное», — сказал дипломат.

По его словам, корабль проник в российские воды без заблаговременного оповещения, а также проигнорировал российские законы и правила, которые должен был соблюдать в соответствии с морской конвенцией. Келин отметил, что действия экипажа Defender не были мирным проходом, как это утверждают британские власти.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 июня Defender нарушил границу России и вошел на три километра в территориальные воды РФ рядом с Крымом. Российские сторожевой корабль и бомбардировщик после нескольких предупреждений открыли предупредительный огонь по курсу нарушителя, и он был вынужден подчиниться.