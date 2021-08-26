Благовещенск, 26 августа, 2021, 05:30 — ИА Регнум. Жители 14 сёл Амурской области могут выехать из своих населённых пунктов только на технике повышенной проходимости. В регионе ухудшают дорожную ситуацию затяжные дожди и вышедшие из берегов реки, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 26 августа в пресс-службе правительства региона.

Алексей Суконкин ИА REGNUM Наводнение в Приамурье

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Самая сложная дорожная ситуация — в Ромненском городском округе, Архаринском и Зейском районах. Вообще невозможно проехать к семи сёлам в Магдагачинском, Тындинском, Зейском и Михайловском районах. За сутки число отрезанных от мира населённых пунктов Приамурья выросло на три.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 августа затраты на возобновление проезда по наиболее пострадавшим от подтопления дорогам Приамурья оценивались в 720 млн. рублей.