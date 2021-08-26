Мехико, 26 августа, 2021, 05:16 — ИА Регнум. Правительство Мексики примет участие в гуманитарной программе по перемещению афганских беженцев, заявил глава мексиканского МИД Марсело Эбрард в ходе пресс-конференции.

Иван Шилов ИА REGNUM Афганистан

«Продолжая традицию гостеприимства для беженцев, Мексика решила предоставить гуманитарную помощь в виде предоставления убежищ и гуманитарных виз для граждан Афганистана», — заявил он.

Отмечается, что 25 августа на мексиканскую территорию уже прибыли 130 афганцев, преимущественно, работников СМИ. Эбрард подчеркнул, что поддержка журналистов свидетельствует о приверженности Мексики принципу свободы слова.