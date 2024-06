Пекин, 26 августа, 2021, 05:13 — ИА Регнум. Центральные власти Китая организовали новый раунд экологических инспекций в провинциальных регионах и на государственных предприятиях с централизованным управлением (госпредприятиях), сообщило Министерство экологии и окружающей среды КНР, передает 25 августа агентство Синьхуа.

Kevin Dooley Смог в Китае

По данным министерства, семь групп будут направлены в пять провинций страны, включая Цзилинь, Шаньдун, Хубэй, Гуандун и Сычуань, а также на два госпредприятия — China National Gold Group Co., Ltd. и China National Gold Group Co., Ltd. — для проведения месячной инспекции.

Инспекторы сосредоточат свое внимание на таких вопросах, как реализация мер по достижению целей в области выбросов углерода, ограничения на проекты с высоким энергопотреблением и высоким уровнем выбросов, а также решение серьезных экологических проблем, загрязнения и рисков на местном уровне, сообщили в министерстве.

Китай начал серию централизованных экологических инспекций в 2016 году после десятилетий роста, вызвавших такие проблемы, как смог и загрязнение почв.