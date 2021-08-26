Пекин, 26 августа, 2021, 05:11 — ИА Регнум. Производство раннего риса в Китае в этом году выросло на 2,7% в расчете на единицу урожая, сообщило Национальное бюро статистики КНР, передает 25 августа агентство Синьхуа.

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Объем производства достиг 28,02 млн тонн, что на 723 000 тонн больше, чем в 2020 году. Несмотря на небольшое сокращение посевных площадей из-за засух на юге Китая и корректировку структуры посевов, урожайность на единицу площади раннего риса увеличилась на 3% в годовом исчислении, сообщил официальный представитель бюро Ли Соцян.

По словам Ли, богатый летний урожай и увеличение производства раннего риса заложили прочную основу для стабильного производства зерна в этом году и обеспечили сильную поддержку для хорошего начала 14-й Пятилетки (2021−2025).