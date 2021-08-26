Каракас, 26 августа, 2021, 05:10 — ИА Регнум. Президент Венесуэлы Николас Мадуро 25 августа подписал указ о введении режима чрезвычайной ситуации (ЧС) на западе и юге страны, пострадавших от наводнений, вызванных проливными дождями. Об этом он сообщил в ходе совещания, которое транслировалось не его странице в социальной сети Twitter.

Nicolasmaduro.org.ve Николас Мадуро

Николас Мадуро «Я объявил чрезвычайную ситуацию на 90 дней в штатах Апуре, Боливар, Яракуй, Сулия и Мерида, пострадавших от проливных дождей. Мы предоставим всю материально-техническую и финансовую поддержку, чтобы ускорить оказание помощи семьям на этих территориях».

По словам президента, введение режима ЧС позволит выделить на борьбу с последствиями наводнений необходимые средства.

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Депутат Джейсон Гусман, представляющий на совещании наиболее пострадавший от ливней штат Мерида, сообщил, что число жертв наводнений в регионе возросло до 20 человек.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, по словам губернатора штата Мерида Рамона Гевару, в результате произошедшего после проливных дождей наводнения погибли не менее 17 человек.