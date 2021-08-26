Чанша, Китай, 26 августа, 2021, 05:08 — ИА Регнум. Известный туристический город в провинции Хунань в центральном Китае Чжанцзяцзе снял ограничения на передвижение транспорта после того, как недавняя вспышка COVID-19 была подавлена, сообщает 25 августа агентство Синьхуа.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Коронавирус

Движение было возобновлено с 8:00 по местному времени 25 августа. Решение было принято, поскольку, по данным муниципального правительства, вся территория Чжанцзяцзе была классифицирована как зона низкого риска по COVID-19. Движение общественного транспорта в городе также будет возобновлено.

Чжанцзяцзе, известный своими живописными горами, закрыл все свои туристические объекты и повысил уровни риска по COVID-19 с 30 июля после того, как в городе стало известно об одном подтвержденном локальном случае COVID-19.