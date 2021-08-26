Пекин, 26 августа, 2021, 05:05 — ИА Регнум. Землетрясение магнитудой 5,5 сотрясло Аксай-Казахский автономный уезд в провинции Ганьсу на северо-западе Китая, сообщает 26 августа агентство Синьхуа.

Zeml.info Землетрясение

Толчки были зафиксированы в 7:38 по местному времени 26 августа, сообщили в Китайском центре сейсмических сетей (CENC).

Очаг находился по координатам 38,88 градуса северной широты и 95,50 градуса восточной долготы на глубине 15 км, сообщили в центре. Информации о разрушениях или пострадавших не поступало.