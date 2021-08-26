Благовещенск, 26 августа, 2021, 05:08 — ИА Регнум. В Амурской области сохраняется подтопление 52 жилых домов и 527 придомовых территорий. Вернуться в свои дома пока не могут 213 человек, 108 из них — дети, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 26 августа в пресс-службе правительства региона.

Цитата с сайта gazetavechorka.ru Наводнение в Забайкалье

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Размещены у родственников 132 человека, в том числе 75 детей, ещё 27 амурчан остаются в пункте временного пребывания. ПВР в регионе остался только один, остальные — закрыты: люди либо вернулись в свои дома, либо вынуждены находиться в пункте длительного пребывания.

Под водой остаются 23 участка автомобильных дорог Приамурья. Автомобильное сообщение отсутствует с четырьмя сёлами — Александровка, Высокое, Черняево и Кузнецово.

Как сообщало ИА REGNUM, в пункте длительного пребывания Амурской области живут 49 человек, ещё часть оставшихся без жилья семей находится у родственников.