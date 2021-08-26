Тяньцзинь, Китай, 26 августа, 2021, 05:00 — ИА Регнум. Китай инициировал проект создания группировки из 36 низкоорбитальных спутников для сбора информации, прогнозирования стихийных бедствий и мониторинга чрезвычайных ситуаций в городах, сообщает 25 августа агентство Синьхуа.

Metocean.co.nz Спутник

Проект, осуществляемый компанией Tianjin Satcom Geohe Technologies Co., Ltd., был торжественно открыт на космодроме Вэньчан в провинции Хайнань на юге Китая.

Президент технологической фирмы, базирующейся в городе центрального подчинения Тяньцзинь на севере Китая Го Цзяньцян заявил, что первый спутник будет запущен в космос в июне 2022 года. Все 36 спутников будут запущены к концу мая 2023 года, чтобы завершить создание группировки.

Спутниковая сеть предоставит изображения с высоким разрешением, которые помогут наблюдателям идентифицировать геологические деформации миллиметрового уровня, чтобы оценить возможности геологических катастроф, таких как сход оползней, проседание и обвал грунта, сказал Го, также являющийся официальнымй представителем Геологической службы Китая.

Го сказал, что спутниковые данные в сочетании с данными геологической разведки и мониторинга, полученными наземными датчиками в районах, подверженных геоопасности, могут значительно повысить точность и своевременность прогнозирования стихийных бедствий.