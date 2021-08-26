Вашингтон, , 04:58 — REGNUM Собственную комиссию, которая будет консультировать по вопросам информационной политики во время выборов в США, намерена создать американская компания Facebook. Об этом 25 августа сообщило издание The New York Times.

Цукерберг Александр Горбаруков © ИА REGNUM

По информации журналистов, организация уже обратилась с соответствующим предложением к экспертам и политологам. В Facebook считают, что новый орган поможет компании выработать позицию в отношении предвыборной рекламы, а также дезинформации.

В газете отмечают, что о создании комиссии будет объявлено осенью на этапе подготовки к промежуточным выборам 2022 года в США. В New York Times также добавили, что на этот шаг Facebook якобы решила пойти, чтобы избежать критики, которая обрушилась на социальную сеть в рамках кампании по выборам президента США 2020 года.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале июля бывший глава Белого дома Дональд Трамп заявил, что подаст судебный иск против руководителей и основателей компаний Facebook, Twitter и Google.

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