Москва, 26 августа, 2021, 04:56 — ИА Регнум. Бизнесменов из Таиланда пригласили инвестировать в развитие туризма на Дальнем Востоке. В режиме видеоконференцсвязи 25 августа полпред президента РФ в ДФО обсудил и другие инвестиционные проекты с Чрезвычайным и Полномочным Послом Королевства Таиланд в России Сасиватом Вонгсинсаватом, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Минвостокразвития.

Инвестиции

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Трутнев отметил, что объём торгово-экономического сотрудничества между РФ и Таиландом не велик и его можно увеличить совместными усилиями. Объём внешней торговли между Дальним Востоком и Таиландом за шесть месяцев 2021 года составил 36,8 млн долларов США. Это на 21% выше, аналогичного периода 2020 года. В доле экспорта 85,8% приходится на топливо и нефтепродукты.

Полпред Юрий Трутнев в ходе встречи высказал заинтересованность в привлечении инвесторов Таиланда к развитию туризма на Дальнем Востоке.

«Мы заинтересованы в развитии туристической инфраструктуры, курортов на Дальнем Востоке. С удовольствием примем предложения об инвестициях со стороны таиландских бизнесменов. Мы будем заниматься развитием круизного туризма, и здесь, мне кажется, у нас есть совместные интересы. Полагаю, что перспективным может стать и сотрудничество в сфере сельского хозяйства», — сказал Трутнев.

Как сообщало ИА REGNUM, советник президента России, ответственный секретарь оргкомитета ВЭФ Антон Кобяков обсудил в Москве с чрезвычайным и полномочным послом Японии в России Тоёхисой Кодзуки двустороннее российско-японское сотрудничество, а также взаимодействие в рамках VI Восточного экономического форума.