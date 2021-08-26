Пекин, 26 августа, 2021, 04:50 — ИА Регнум. Китайские провинции Сычуань, Юньнань и Гуйчжоу, а также Гуанси-Чжуанский автономный район объявили о присоединении к Международному специализированному соединению Китай-Сингапур (Чунцин) (IDC) на форуме IDC, состоявшемся в городе Чунцин на юго-западе Китая, сообщает 24 августа агентство Синьхуа.

Сингапур

На форуме Администрация по применению и развитию больших данных Чунцина подписала предложение о совместном создании, совместном использовании и сотрудничестве IDC с соответствующими правительственными ведомствами Сычуани, Гуйчжоу, Юньнани и Гуанси.

IDC является символическим проектом Китайско-Сингапурской (Чунцин) Демонстрационной инициативы по стратегическому подключению (CCI), и это первое в Китае утвержденное межстрановое специализированное соединение.

Оно обеспечивает выделенный канал передачи данных между Сингапуром и Чунцином, обеспечивая лучшую работу в сети с более низкой задержкой и потерей пакетов, а также повышенную надежность сети. В настоящее время пять провинциальных регионов Китая, включая Чунцин, присоединились к IDC, что свидетельствует о его растущем влиянии.

По данным административного бюро китайско-сингапурского демонстрационного проекта в Чунцине, стоимость проектов делового сотрудничества и трансграничного финансирования, согласованных в рамках CCI, составила $21,4 млрд и $15,1 млрд соответственно.

Почти 50 компаний с обеих сторон подписали договоры аренды IDC или провели сотрудничество на основе IDC, охватывающее удаленное здравоохранение, интеллектуальную логистику и другие области.