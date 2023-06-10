Благовещенск, 26 августа, 2021, 04:58 — ИА Регнум. В пункте длительного пребывания Амурской области живут 49 человек, ещё часть оставшихся без жилья семей находится у родственников. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили 26 августа в пресс-службе правительства региона.

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Людей разместили в общежитии амурского аграрного колледжа. Там находятся сейчас жители села Владимировка, наиболее пострадавшего от прохождения паводка.

Амурчане, жильё которых разрушено водой, волнуются, удастся ли им получить компенсации, если они не были прописаны в повреждённых домах. Люди также отказались водить детей в школы Благовещенска, где расположен пункт длительного пребывания. Школьников будут организованно возить на учёбу во Владимировку.

Как сообщало ИА REGNUM, в Приамурье из-за паводка в августе был вынужден покинуть свои дома 661 человек. Сейчас люди уже возвращаются в свои дома.